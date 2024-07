Il Grifone che verrà | Bel gruppo ho fiducia

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 25 luglio 2024) "Sono molto sereno perchè ho a disposizione giocatori che compongono una rosa bella e competitiva e sono convinto che saremo all’altezza della situazione. Poi come sempre sarà il campo a dire l’ultima parola". L’allenatore Roberto Malotti, dunque, nutre moltain questo: del resto il mister non ha bisogno di "conoscere" gran parte dei giocatori dal momento che li ha già avuti a disposizione. Inoltre atleti come Raffaelli, Cretella, Sabelli, Sacchini, Riccobono e Marzierli. Poi il mister fa una battuta sulle quote. "Partiamo con un bel, quello del 2004, che offre ampie garanzie. Speriamo di aver scelto bene per la quota 2006 dal momento che quella è stata un’annata penalizzata dai due anni caratterizzati dal covid". Un pensiero sul girone nel qualeinserito il Grosseto.