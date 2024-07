Il complicato mondo di Nathalie | tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ildi: trama, cast e streaming delsu Rai 3 Stasera, giovedì 25 luglio 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Ildidiretto da David Foenkinos, Stéphane Foenkinos con Karin Viard, Dara Tombroff, Anne Dorval, Thibault de Montalembert, Bruno Todeschini. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. TramaPêcheux è una professoressa di lettere divorziata, cinquantenne in ottima forma e madre premurosa finché non scivola verso una gelosia malata. Se la sua prima vittima è la figlia di diciotto anni, Mathilde, incantevole ballerina di danza classica, il suo campo d’azione poi si estende ai suoi amici, ai suoi colleghi, fino ai suoi vicini di casa.