Formula 1 la Haas ufficializza Esteban Ocon | contratto pluriennale

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 25 luglio 2024) Dopo gli addii di Nico Hülkenberg e Kevin Magnussen, laha sciolto le riserve in merito ai due piloti che guideranno la macchina in1 nel 2025. Al fianco del rookie Oliver Bearman, ci sarà, pilota francese che saluterà l’Alpine. Il 27enne di Evreux ha firmato une diventerà il primo pilota ad aver vinto un GP (Ungheria 2016) a gareggiare con la. “Sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo della mia carriera in1 e di unirmi alladal 2025. Entrerò a far parte di un team molto ambizioso, i cui spirito ed etica del lavoro mi hanno davvero impressionato. Vorrei ringraziare Genee Ayao Komatsu per la loro fiducia e il loro supporto.ha piani entusiasmanti e obiettivi chiari per il futuro e non vedo l’ora di lavorare con tutti“, le prime parole di