Donna nera e magistrato? Per la sinistra italiana Kamala ha già vinto | compagni allo sbando

(Di giovedì 25 luglio 2024) Ci sono tre categorie per le quali le elezioni presidenziali Usa sono già finite: le celebrità di Hollywood, i social network di Mark Zuckerberg e gran parte della stampa(in primis quella progressista). A leggere la maggior parte dei quotidiani del nostro Paese, viene da chiedersi perché Donald Trump resti in corsa per la Casa Bianca dopo l'entrata in scena diHarris. Se non ci fosse il pregresso di quasi quattro annidi amministrazione Biden fallimentari sui dossier a lei affidati- basti pensare all'immigrazione - verrebbe da pensare di trovarsi di fronte a un incrocio tra Golda Meir e Angela Merkel. Del resto cosa spinge La Repubblica, a pagina 9 di ieri, a titolare «Ma io dico che senza Joe il tycoon è spacciato»? (il politologo Larry Sabato). Avete capito bene: la corsa dopo il passo indietro di Biden non è diventata più serrata, incerta. No: Trump è «spacciato».