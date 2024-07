Carta e cartone nel 2023 differenziata da record superate le 37 milioni di tonnellate

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di giovedì 25 luglio 2024) Nel, la raccoltadiin Italia ha registrato una crescita significativa, aumentando di quasi il 3% rispetto all’anno precedente. Questo incremento ha portato a un risultato senza precedenti: oltre 3,7didiraccolte. Tale progresso si è riflesso positivamente anche sul tasso di riciclo degli imballaggi cellulosici, che ha raggiunto il 92,3 %. Questo dato non solo supera ampiamente gli obiettivi fissati dall’Unione europea per il 2030, stabiliti all’85 %, ma li anticipa di ben sei anni, dimostrando l’efficacia del sistema di gestione dei rifiuti in Italia. I dati raccolti sottolineano la solidità e l’efficienza del sistema di raccolta e riciclo in Italia.