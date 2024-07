Camilla | si realizza la previsione che Diana aveva fatto su di lei

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di giovedì 25 luglio 2024) Il rapporto tra Ladye l’attuale moglie di Carlo,, è stato studiato da molti esperti. Tante le testimonianze su quanto è accaduto tra le due donne decenni fa. Secondo alcuni esperti, però, la defunta principessa del Galles aveva già predetto quello che si è verificato negli ultimi mesi. Il legame tra re Carlo e la reginadura da oltre cinque decenni. Secondo la maggior parte delle fonti, infatti, la relazione tra i due non si sarebbe interrotta del tutto neppure durante il matrimonio del Re con Lady. Gli ultimi mesi hanno messo in mostra l’inestimabile presenza della regina consorte al fianco del monarca. In un anno tormentato da preoccupazioni per la salute della Corona e dei suoi membri, la presenza della reginaè diventata sempre più preziosa per il marito.