Altra tragedia sulle spiagge italiane | in mare con la moglie poi lo choc Trovato a un miglio di distanza soccorsi inutili

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 25 luglio 2024) Scompare tra le onde mentre nuota insieme alla, poi la scoperta. Un’in vacanza: un turista italiano di 64 anni è morto. Una sequenza terribile: stando alle prime informazioni, intorno alle 10, l’uomo era in acqua con la. I due stavano nuotando quando, secondo quanto riferito dalla donna, ilsi è ingrossato. Ed è a quel punto che la donna ha visto sparire il marito. Dramma a Vieste. Nonostante l’agitazione, la donna è riuscita a raggiungere la spiaggia e a dare l’allarme. Il bagnino si è lanciato in acqua a bordo di un pattino per cercare di individuare l’uomo. Nel frattempo è arrivata sul posto anche una motovedetta della Capitaneria. Le ricerche sono andate avanti per circa 20 minuti. Ma l’esito non è stato quello sperato: l’uomo è stato rimorto, a undi