Aggressione a Joly Tajani prende le distanze da La Russa e apre alla possibilità di sciogliere CasaPound ma serve una sentenza

(Di giovedì 25 luglio 2024) “Il giornalista della Stampa Andreadoveva qualificarsi prima del pestaggio? Non sono d’accordo con il presidente del Senato Ignazio La”. Il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonioledalle parole della seconda carica dello Stato che martedì,cerimonia del Ventaglio, aveva criticato il cronista picchiato dai militanti diperché si sarebbe “dovuto identificare” e perché “non passava lì per caso”. Il leader di Forza Italia, mentre sorseggia un caffè al bar di Palazzo Madama accompagnato da Deborah Bergamini e Andrea Orsini, parla col Fatto e altri due quotidiani della vicenda: “Il pestaggio contro Andreaè un atto criminale – spiega il vicepremier – e questo lo dico indipendentemente dal fatto se lui si fosse dichiarato giornalista o meno. Non è accettabile picchiare una persona mentre sta rindo”.