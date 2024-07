Un’opportunità per sei ragazzi con disturbi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Offrire a persone che soffrono dimentali l’opportunità di cimentarsi durante l’intero anno con lo sport della vela, in un percorso di psicoterapia di gruppo, e partecipare come un vero e proprio equipaggio a una regata importante come la Regata del Conero e, quest’anno, anche alla trasferta in acque croate. È l’obiettivo del progetto "Una Vela per Tutti", che si è appena concluso, dedicato ai pazienti del Centro Salute Mentale dell’Ast Ancona e provincia promosso da Ancona Yacht Club, Anpis Marche, con la collaborazione del Dipartimento di Salute Mentale - Azienda Sanitaria Territoriale (Ast) di Ancona e provincia, guidato dal dottor Massimo Mari, e il contributo e patrocinio del Comune di Ancona. Cinque giorni in barca in Croazia e ritorno per seie due operatori dell’Ast. Il progetto, attivo dal 2014, dura da gennaio a ottobre di ogni anno.