Una tempesta solare minaccia blackout globali | l’allerta della NASA

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Negli ultimi giorni, l’attenzione degli scienziati di tutto il mondo si è concentrata sul Sole. Unadi eccezionale intensità è stata rilevata dalla. Come comunicato dalla, unapotrebbe interessare presto la Terra. La National Aeronautics and Space Administration avrebbe catturato un’eruzione di plasma scuro dal Sole. Questa, considerata la più potente degli ultimi 165 anni, potrebbe causarediffusi e mettere a rischio le infrastrutture elettroniche. Eruzione@Foto Crediti Ansa – VelvetMagLaha lanciato un allarme riguardo allain arrivo, definendola un evento di grande rilevanza per la sua intensità e potenziali conseguenze.