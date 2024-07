Tendenza Elly

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Possono ricordare la segretaria Pd nostrana: un po’ di lotta (da salotto), molto di governo locale, un po’ radical-eco, ma furbe quanto basta Sono le esponenti della sinistra continentale (con addentellati oltreoceano). Il loro obiettivo è sopravvivere alle stagioni politiche: come dimostra la sindaca «olimpica» di Parigi, Anne Hidalgo. Nuotare? Al massimo galleggia». La battuta del bouquiniste sul Lungosenna non ha niente di olimpico né di ecologico, è un editoriale politico in quattro parole. Il bersaglio è Anne Hidalgo, sindaca di Parigi da 10 anni, specialista nello stare a bagnomaria dentro il salvagente con l’ochetta.