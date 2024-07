Speciale San Diego Comic-Con 2024 | tutti gli eventi e gli ospiti

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di mercoledì 24 luglio 2024) L'atteso panel Marvel con tutte le novità sull'MCU, i cast delle serie Prime Video The Boys e Gli anelli del potere, uno sguardo all'horror Speak No Evil con James McAvoy, e molto altro nel programma del-Con. Superate le crisi dovute a emergenze sanitarie e scioperi degli attori, ilè l'anno della riscossa per il San-Con, che torna in pompa magna regalando ai fan di ogni parte del mondo anticipazioni, sorprese,, novità e anteprime su cinema, Tv, videogame e fumetti. Dal 25 al 28 luglio, con la tradizionale preview night fissata per il 24 luglio, Sandiventa la capitale dello spettacolo, del divertimento, ma anche dell'azione e della fantasia. Ma cosa ci offrirà quest'anno il ricco programma? Assente per il secondo anno James Gunn, impegnato nelle riprese di Superman, per i fan