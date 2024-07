SKY | Lindstrom è dell’Everton Manna ha già individuato il sostituto

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Jesperlascia il Napoli dopo una stagione. Accordo con l’Everton per prestito e riscatto. Il club azzurro guarda a Berardi come possibile. I termini dell’accordo Napoli-Everton perNAPOLI – Jespersi appresta a lasciare il Napoli dopo una sola stagione. Il giornalista Gianluca Di Marzio ha rivelato su X i dettagli dell’imminente trasferimento all’Everton. “Tutto fatto per il trasferimento didal Napoli all’Everton. Giocatore in viaggio in queste ore per le visite mediche. Prestito oneroso (tre milioni) con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro,” scrive Di Marzio. Fonti vicine alla trattativa parlano di un’operazione dal valore complessivo di 25 milioni di euro, con un prestito oneroso tra i 3 e i 4 milioni.