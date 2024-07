Scintille con Hamilton | zittito da un altro pilota

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 24 luglio 2024)con, il botta e risposta via radio tra il muretto Red Bull e Verstappen non è stato l’unico colpo di scena del GP d’Ungheria. Non si può parlare di Mondiale riaperto, ma di sicuro gli ultimi tre Gran Premi hanno messo un po’ di pepe al campionato di Formula 1. Da qualche mese a questa parte, infatti, la Red Bull sembra aver perso colpi. E lo dimostra il fatto che il campione in carica Max Verstappen non riesca a salire sul gradino più alto del podio dal Gp di Spagna, un mese fa. Nella classifica piloti l’olandese rimane saldamente al comando con 265 punti – 76 in più di Lando Norris, secondo – ma non stiamo certo assistendo al monologo delle stagioni precedenti. La Mercedes di Lewis– Il Veggente.it (Ansa)In Ungheria, lo scorso fine settimana, Verstappen è apparso nervosissimo ed ha chiuso soltanto quinto.