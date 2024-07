Pollica i lampioni diventano posacenere

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoAncora una volta il Comune didimostra di essere un esempio da seguire nelle pratiche di sostenibilità. Il sindaco Stefano Pisani non solo ha rinnovato completamente il parco della pubblica illuminazione consentendo con la sostituzione di 1200 punti luce con l’illuminazione a LED un risparmio di circa 160.000€ l’anno ma ha trovato anche un’idea per riciclare i vecchi. Le vecchie lanterne non sono state gettate via, bensì sono state riutilizzate per creare ceneriere artigianali distribuite nelle varie frazioni del Comune. “Un piccolo ma significativo passo verso un futuro più verde e consapevole, dove ogni scelta contribuisce a migliorare la qualità della vita e a preservare il nostro patrimonio storico e culturale” ha commentato il Primo cittadino. L'articolo, iproviene da Anteprima24.it.