Montecitorio question time con Pichetto Fratin e Sangiuliano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il ministroROMA – Si svolgerà oggi, 24 luglio, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto, risponderà a un’interrogazione sugli scenari della produzione di energia nucleare individuati nell’aggiornamento del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Bonelli – AVS). Il ministro della Cultura, Gennaro, risponderà a interrogazioni sulle iniziative in merito alla ripresa del settore cinematografico e audiovisivo (Marrocco – FI-PPE); sui criteri contenuti nel prossimo decreto ministeriale per l’applicazione della disciplina in materia di credito d’imposta a favore delle imprese di produzione cinematografica e audiovisiva (Grippo – AZ-PER-RE).