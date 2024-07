L’inno argentino fischiato in Francia mentre l’evento calcistico olimpico inizia in modo controverso

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) 2024-07-24 17:54:42 Ecco quanto riportato poco fa: I calciatori argentini sono stati accolti con ostilità dal pubblico francese a Saint-Étienne questo pomeriggio, quando hanno inaugurato la loro avventura olimpica con un pareggio per 2-2 contro il Marocco. La squadra sudamericana era in svantaggio per 2-0 dopo 49 minuti nella sfida del Gruppo B, con due gol di Soufiane Rahimi prima e dopo l’intervallo (il secondo su rigore), dando agli uomini di Tarik Sektioui il controllo totale della partita. Ma l’Argentina, per la quale la stella del Manchester City Julian Alvarez era partita titolare in attacco, ha ridotto lo svantaggio grazie a Giuliano Simeone a metà del secondo tempo e Cristian Medina ha segnato il gol del pareggio all’ultimo respiro al 16° minuto di recupero.