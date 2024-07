Lindstrom e Ostigard salutano il Napoli Assalto a David Neres?

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Se il mercato in entrata vive giorni di stallo, si è invece sbloccato quello in uscita grazie a due cessioni che potrebbero consentire di finanziare altri investimenti. Jespere Martinlasciano il, ripettivamente in prestito e a titolo definitivo. Con il risparmio di questi due ingaggi, gli azzurri avrebbero intenzione di rinforzare l’attacco, in attesa di Lukaku, con l’esterno offensivoAI SALUTI: I DETTAGLI Gli azzurri sfoltiscono la rosa liberandosi di due esuberi. Per l’esterno offensivo() è stato raggiunto un accordo con l’Everton sulla base di un prestito oneroso di circa tre milioni con diritto di riscatto fissato a 22 milioni di euro.