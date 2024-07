L' Etna riprende a eruttare | sospesi i voli a Catania

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Torna in attività l'con un'intensa e spettacolare eruzione e con una abbondante pioggia di cenere e lapilli. L'Unità di crisi ha disposto la chiusura di alcuni settori dell'aeroporto Fontanarossa di, nello specifico il B2 e B3, e sospeso tutti iin arrivo e in partenza dallo scala. La Sac, società che gestisce l'aeroporto, ha comunicato che le operazioniranno ad avvenuta conclusione del fenomeno di ricaduta cenere e rimozione dalle infrastrutture di volo. La sospensione comporterà cancellazioni e dirottamenti su altri scali. I disagi per l'eruzione di cenere dopo la ripresa dell'attività del vulcano hanno colpito tutta la città etnea.