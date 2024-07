In questi casi puoi parcheggiare sulle strisce blu senza pagare | non lo sa nessuno

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Svolta per chi devela propria autoblu. Ecco come fare per noned evitare le multe. Il piccolo diventa grande, il poco tantissimo. La sosta nelleblu in città come Roma è soggetta al pagamento di una tariffa ordinaria di un euro l’ora fuori le ZTL, 1,20 euro all’interno di essa. Poco direte voi rispetto ad altre città, tanto se si considera il tempo.blu, si può – cityrumorsImportante è sapere due cose. La prima è che esistono delle tariffe agevolate per la sosta nelleblu, che per i residenti è sempre gratuita a patto di mettere in bella vista sul cruscotto quel foglio di carta plastificato che certifica la residenza in quel determinato quartiere.