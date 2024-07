Il Real Madrid prepara un trasferimento GRATUITO a sorpresa per il vincitore della Coppa del Mondo | rapporto

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Breaking: Ilè impegnato a mettere insieme una squadra di superstar in vistastagione 2024/25 e al Bernabeu si stando undel. Kylian Mbappé, Endrick e Joselu sono finora arrivati ??alcon contratti a titolo definitivo, aggiungendosi a Jude Bellingham, Luka Modric, Vinicius Jr e Aurelien Tchouameni. Ma i campioni d’Europa non si accontentano di questo: sono attesi altri acquisti quest’estate, con un possibile accordo conveniente nella sessione di calciomercato. VIDEO: Come Gareth Southgate ha fatto evolvere l’Inghilterra (e perché DOVEVA andarsene) Secondo la pubblicazione italiana Gazzetta dello SportIlvorrebbe ingaggiare Mats Hummels a parametro zero quest’estate, dopo aver perso l’occasione di ingaggiare Leny Yoro.