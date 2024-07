I 15 peggiori film originali Netflix secondo la classifica di Letterboxd

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di mercoledì 24 luglio 2024) I 15ladisi è imposta come uno dei più grandi colossi dello spazio streaming, grazie all’elevato numero di incredibilie serieche ha pubblicato nel corso degli anni. Tuttavia, parte di ciò che ha resocosì vincente è la sua tendenza a concentrarsi su un’elevata quantità di, e con un numero così elevato direalizzati, alcuni selezionati saranno sempre di qualità inferiore. L’enorme successo dirende i suoi errori e le sue mancanze molto più evidenti, rendendoli facili bersagli quando rilasciano alcuni deidella memoria recente. Per vedere esattamente quali dei tanti errori disono considerati idai moderni fan del cinema, non c’è francamente un’uscita migliore della comunità di