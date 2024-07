Federazione ciclismo | La ciclorotellistica attesa da 15 anni importante per i giovanissimi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Riguardo alla questione sullaapprendiamo con rammarico – spiegano Fabio Francolini (foto) e Lino Secchi dellaciclistica italiana – le rimostranze di vari gruppi ambientalisti e di gruppi politici che, per mezzo di articoli giornalistici, vorrebbero fermare i lavori per via dell’abbattimento di alcuni alberi presenti nell’area. Vorremmo invitare tutti a riflettere". Su cosa? "Intanto sul bisogno. Da tanti, almeno 15, si attende la realizzazione di unacome quella che verrà realizzata alla Toraccia. Come rappresentanti delregionale e provinciale – continuano i dirigenti federativi, presidente provinciali Francolini e regionale, Secchi – ne siamo testimoni. L’esigenza di avere un impianto a Pesaro, terra di campioni del, è sempre più forte vista la favorevole domanda. E non solo".