Emergenza carceri Celle piccole topi e troppi detenuti Boom di ricorsi | accolto uno su due

(Di mercoledì 24 luglio 2024) "Un’ombra. Così ti riduce il carcere". Tre metri quadri è lo spazio vitale minimo al quale ogni detenuto avrebbe diritto. Ma negli istituti penitenziari italiani, nel 27% dei casi, lenon garantiscono nemmeno questo. Il dossier dell’Associazione Antigone traduce in numeri una condizione asfissiante che in estate, con il caldo che fa da innesco, finisce persino per peggiorare. Sono solo 38 su 189 le"vivibili", non sovraffollate. Il sistema accetta circa 14mila persone in più rispetto alla capienza regolamentare, che spesso non è quella reale, perché non tutti i posti sono disponibili. Un tasso ufficiale del 120% di affollamento che supera il 130% in quello reale. In 8si supera persino il 190%. Risultato: una serie infinita diper condizioni detentive degradanti. Uno su due viene. È lo Stato che boccia lo Stato.