Dove vedere le Olimpiadi gratis in tv e in streaming | la guida completa

Leggi tutta la notizia su ilveggente

(Di mercoledì 24 luglio 2024)al via, tutto quello che c’è da sapere sulla diretta tv in chiaro e sullo: laper godersi i Giochi. I primi ad andare “in scena” saranno i campioni del calcio, della pallamano, del tiro con l’arco e del rugby. Una volta che avranno rotto il ghiaccio, si entrerà nel vivo della competizione a cinque cerchi che assegnerà un totale di 329 medaglie d’oro. Manca poco, ormai: ledi Parigi stanno, ufficialmente, per entrare nel vivo. Tutto pronto per ledi Parigi (LaPresse) – Ilveggente.itLa data da cerchiare in rosso sul calendario è quella del 26 luglio prossimo, mentre ci vorrà l’11 agosto perché cali il sipario sugli attesissimi Giochi d’Oltralpe. Sedici giorni all’insegna dell’adrenalina, del talento e dello sport nella città dell’amore, cornice perfetta per la XXXIII edizione delle