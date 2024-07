Dieta chetogenica vegetariana | regime alimentare alternativo per il tuo benessere

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Anche se è evidente che se ne parli non troppo frequentemente, potrebbe essere utile a molti dei nostri lettori sapere che lanon è solo a base di carne e pesce: negli ultimi anni ha infatti trovato crescente diffusione anche una variante, ricca di gusto e potenziali benefici per la salute. Ma come funziona? Cosa mangiare nella? Quali accortezze seguire? Per saperne di più, abbiamo predisposto una guida completa che ti suggeriamo di leggere: ti permetterà di toglierti ben più di qualche dubbio sulle caratteristiche, i vantaggi e i punti di attenzione di questo