Cos’è la Folie à deux che ha ispirato Joker 2

(Di mercoledì 24 luglio 2024)2, o meglio, sarà uno dei film più attesi al prossimo Festival di Venezia, dove sarà presentato in concorso. Al di là della curiosità per le prime immagini e il trailer ufficiale, l’interesse maggiore è rivolto verso il significato del titolo. Con, che letteralmente può essere tradotto come follia a due, s’intende una specifica patologia psichiatrica, caratterizzata dal “trasferimento” di un delirio da una persona che ne è affetta a un’altra assolutamente sana, attraverso lo stretto rapporto personale. Nel film di Todd Phillips coinvolge i due protagonisti,appunto e Harley Quinn (Joaquin Phoenix e Lady Gaga). Questo tipo di problematica viene alla luce per la prima volta dai medici francesi Charles Lasègue e Jules Falret nel XIX secolo.