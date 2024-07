Convulsioni febbrili nei bambini | mini guida per sapere cosa fare

Leggi tutta la notizia su gravidanzaonline

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Febbre, perdita di coscienza, movimenti ritmici ripetuti e irrigidimento della muscolatura; questi alcuni dei tratti caratteristici dellenei. Una condizione che preoccupa i genitori, ma che il più delle volte non provoca danni al bambino e tendono a sparire spontaneamente. È però importante saperne di più per riconoscerle, gestirle correttamente e prontamente (per evitare problemi associati) e sgomberare il campo da alcuni dubbi e timori.sono lenei? La Società Italiana di Pediatria (SIP) definisce leneicome eventi critici parossistici convulsivi occasionali. Si distinguono due forme dinei: semplici e complesse. Nelle forme semplici (le più frequenti) ledurano non più di 15 minuti e non si ripetono nell’arco di 24 ore.