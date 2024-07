Caso Di Lorenzo Lo Monaco | Sapete quanto è costato al Napoli? 800mila euro in più

Leggi tutta la notizia su napolipiu

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Il dirigente sportivo si è soffermato sulche ha coinvolto il capitano del, Giovanni Di, e sul futuro di Osimhen. IlDisembrava chiuso, ma le cifre raccontano una storia diversa. Pietro Lo, rispettato dirigente sportivo, ha rivelato dettagli esplosivi sul costo economico del controverso episodio che ha scosso ilalla fine della scorsa stagione. Loha scelto di aprire il sipario sui retroscena del calcio azzurro durante un’intervista esclusiva rilasciata ai microfoni di Kiss Kiss. Secondo Lo, l’episodio ha comportato un esborso significativo per il club partenopeo. “Abbiamo assistito alla dimostrazione lampante che in questosiamo in presenza di un protagonista che è l’agente, quando il protagonista dovrebbe essere il calciatore.