Abuso permessi legge 104 in questo caso si rischia il posto | la Cassazione spiega perché

(Di mercoledì 24 luglio 2024) Come è noto la104 è tuttora testo di riferimento per ciò che attiene la tutela dei diritti, l’integrazione sociale e l’assistenza di una persona con disabilità acclarata. Tale normativa assicura sostegno sia alle persone con handicap sia ai loro familiari che, in una grande quantità di situazioni, hanno compiti di accudimento e assistenza. Tra le agevolazioni connesse a questadel 1992 abbiamo i104, ossia benefici che permettono ai lavoratori disabili gravi o ai lavoratori con familiari in condizione di disabilità grave (caregiver), di assentarsi dal luogo di lavoro per tre giorni al mese, mantenendo comunque il diritto allo stipendio e restando coperto anche ai fini pensionistici da contribuzione figurativa.