Un fine settimana di rievocazioni e spettacoli con l’Arezzo Celtic Festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Arezzo, 23 luglio 2024 – Musica e, conferenze e laboratori, gastronomia e artigianato:festeggia il decimo anniversario. L’appuntamento è fissato da venerdì 26 a domenica 28 luglio al parco Pertini di via Giotto che ospiterà un programma con oltre sessanta iniziative a partecipazione gratuita che si susseguiranno nel corso delle tre giornate e che permetteranno di vivere un viaggio indietro nei secoli fino ai tempi di celti, romani e italici. Il tutto, in una scenografia unica nel suo genere tra gli allestimenti di antichi villaggi che saranno animati da rievocatori provenienti da tutta Italia. Un vero e proprio salto nel tempo sarà reso possibile sabato 27 luglio dal matrimonioo alle 11.00 e dall’accensione notturna del Fuoco Sacro da parte dei druidi per rievocare il trionfo del sole alle 22.