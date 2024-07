Truffe Torna l’allarme per le case fantasma

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) Dalla truffa dello specchietto a quella dell’operatore di energia elettrica. Leestive non vanno in vacanza e sono sempre dietro all’angolo. In questo periodo si ripetono anche a Cesena leagli anziani da parte di finti operatori di aziende energetiche che, sapendo che molti si trovano in casa da soli, bussano alla porta con la scusa di un nuovo contratto di fornitura o di un controllo, e si introducono nelleper svaligiarle. Il consiglio delle forze dell’ordine è di verificare la veridicità dei controlli e di evitare quanto più possibile di far entrare sconosciuti in casa. Una truffa capitata pochi giorni fa a un cesenate di 93 anni ha fatto molto preoccupare i familiari dell’anziano. Lo racconta sui social il nipote.