Trovato morto il giocatore Lucarini Scoperto dai genitori era in casa

(Di martedì 23 luglio 2024) Il paese di Lunano dove risiedeva, ma anche un po’ tutta l’Alta Valle del Foglia dove ha avuto trascorsi da calciatore, piange Marco, 41 anni,prematuramente nella notte tra sabato e domenica mattina, presumibilmente per un improvviso arresto cardiaco. A constatarne il decesso iche abitavano incon lui: sul posto sono accorsi anche i sanitari del 118 ma per Marco non c’era più nulla da fare. "Marco era un ragazzo con tanta passione per il calcio – riferisce il sindaco di Lunano Mauro Dini –, un attaccante con forza e reattività. Aveva nel sinistro una gran botta, era velocissimo, ricordo il suo gol in rovesciata al comunale di Urbino nella finale Allievi, vincemmo noi dell’Altofoglia per 1 a 0. La gente qui lo ricorda anche per il gol segnato in un derby con il Piandimeleto, fu una rete storica.