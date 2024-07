Traffico Roma del 23-07-2024 ore 09 | 00

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di martedì 23 luglio 2024)infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità forti disagi allungo la tangenziale est è chiusa per perdita di materiali nelle due direzioni verso San Giovanni nel tratto compreso tra Batteria Nomentana e Largo Settimio Passamonti mentre in direzione dello stadio Nicola chiusura e tra viale Castrense Largo Passamonti possibilità di transito in questa direzione sulla laterale ripercussioni alin tutta l’area circostante disagi anche per chi corre il tratto Urbano della A24 chiuso l’ingresso in tangenziale verso via Prenestina San Giovanni resta invece aperto è percorribile per chi viaggia in direzione di Salaria dalle ore 13:50 prevista una manifestazione nei pressi del Ministero del Lavoro e restrizioni e modifiche anche con possibili chiusure altrasporto pubblico da oggi è fino al 31 agosto per lavori nuovo anche ...