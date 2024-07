Taranto | anziana scomparsa ricerche Carabinieri

Leggi tutta la notizia su noinotizie

(Di martedì 23 luglio 2024) Di seguito un comunicato diffuso dai: Sono in corso ledi Arcuri Antonietta, 76enne del capoluogo ionico,dallo scorso 13 luglio. La donna è alta circa 1,60 cm, ha i capelli brizzolati, gli occhi castani ed indossa gli occhiali. Al momento della, aveva con sé un carrello della spesa. Si prega di voler contattare il numero di emergenza 112, in caso si fosse in possesso di informazioni utili al suo rintraccio. L'articolo proviene da Noi Notizie..