Sabrina Ghio è incinta? Lei smentisce le voci sulla gravidanza e spiega da dove sono nate

Leggi tutta la notizia su donnapop

(Di martedì 23 luglio 2024)non è, ma lesuasisparse a macchia d’olio sul web. Perché? Finalmente l’interessata si è espressa in merito Nelle ultime ore si è diffusa la notizia sul presunto pancino sospetto di, ex volto di Amici di Maria De Filippi e Uomini e Donne. Daemersi i rumors che vedono la showgirl? Semplice: da una banalissima foto! Cosa è successo? Dopo tanto speculare, anche la diretta interessata è entrata nel merito dell’argomento.ha condiviso una foto su Instagram insieme alla sua dolce metà, Carlo Negri. Quest’ultimo, nello scatto, posa delicatamente la mano sul ventre della compagna, mentre sorridenti si lasciano immortalare in una splendida cornice mediterranea. È bastato così poco a far scattare i fan della showgirl.