Molesta una donna Russa ma lei reagisce e lo prende a pugni Le immagini del clamoroso KO

(Di martedì 23 luglio 2024) Un uomo robusto e con la barba si avvicina a una bella ragazza bionda, che indossa un vestito bianco elegante, i tacchi alti e appare minuta e indifesa. Comincia arla, una scena che si ripete troppo spesso, e va avanti anche quando qualcuno si avvicina per dirgli di smetterla. La scena, a quanto si può capire, si svolge all’ingresso di un bar di San Pietroburgo. Ma stavolta iltore ha scelto male la sua vittima, e per lui sono stati guai seri. Sì, perché la ragazza apparentemente inerme era in realtà Alina Irinova, campionessa di arti marziali MMA (Mixed Martial Arts), una disciplina che incorpora le mosse di diverse tecniche di combattimento prese da pugilato, karate, taekwondo, judo e altre ancora. Russia: Woman in high heels knocked out a harasser at what appears to be a bar entrance in Saint Petersburg.She turned out to be Alina Irinova, an MMA champion.