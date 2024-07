Martina Guzzi è morta a causa dell’airbag difettoso la lettera del fidanzato alla casa automobilistica poco prima dell’incidente

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di martedì 23 luglio 2024)era la ragazza di 24 annilo scorso 28 maggio in un incidente stradale. Ma il suo caso diventa una specie di giallo perché, secondo la relazione preliminare dei consulenti della Procura di Catanzaro, la dottoressa Isabella Aquila, direttrice della Scuola di specializzazione di Medicina Legale e l’ingegner Roberto Arcadia, dell’Ufficio della Motorizzazione civile, la giovane potrebbe essere lavittima italiana degli airbag difettosi.Leggi anche: Alberto muore nello schianto: era in moto insieme al figlio Nello schianto frontale della sua auto con un altro veicolo che invase la sua corsia adi un sorpasso azzardato, si legge nella relazione, “l’airbag è uscito completamente dsua sede” eè stata travolta in pochi minuti dal gas ad alte temperature che serve per farlo gonfiare.