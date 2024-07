Marina di Priolo | 70enne si tuffa in mare per salvare tre donne e annega

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di martedì 23 luglio 2024) Un settantenne si èto adi, in provincia di Siracusa, e non è più riuscito a riemergere. L’uomo si sarebbe gettato ininsieme con un altro bagnante pertreche gridavano aiuto. In quelle ore ilera particolarmente mosso sulla costa orientale siciliana. Le tre bagnanti a un certo punto si sono accorte che non riuscivano a nuotare verso la riva proprio a causa delle condizioni dell’acqua. Appena sentite le urla, il settantenne, un pensionato di Siracusa, si sarebbe precipitato inper andare in soccorso delle tre. Le bagnanti ce l’hanno fatta. Secondo alcune testate locali, appena raggiunta la spiaggia le tre si sarebbero allontanate immediatamente dal luogo senza allertare i soccorsi.