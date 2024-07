La protezione animali del Titano cerca nuovi ‘coccolatori’ di gatti

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024) "Vuoi diventare coccolatore di?". Con questa domanda posta sui propri canali social, l’associazionedi San Marino si mette a caccia divolontari. "Se ti piacciono i, se sei maggiorenne, se hai qualche ora da dedicare, invia un messaggio whatsapp al recapito telefonico 3667302066, indicando le giornate e gli orari in cui sei disponibile". Il rifugio, fanno sapere dall’Apas, è aperto tutti i giorni dalle 8 alle 14, domenica e festivi fino alle 13. Durante i mesi estivi al rifugio Apas "arrivano circa 200 cuccioli di gatto – ricordano dall’associazione – Molti di loro sono recuperati da situazioni difficili, spesso infatti le mamme sono gatte nate libere che non hanno mai conosciuto il maschio e pertanto fuggono da ogni possibile contatto. I piccoli seguono e ripetono i gesti della mamma, per questo è molto importante che si abituino alle persone.