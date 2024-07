Jasmine Paolini e Sara Errani teste di serie n 3 nel doppio femminile alle Olimpiadi!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 23 luglio 2024) Per un nuovo sogno.si ritroveranno sui campi di Parigi, che tante soddisfazioni avevano regalato nel Roland Garros 2024. Le due azzurre, infatti, si erano spinte alla Finale del Roland Garros, mettendo in mostra grandi qualità tattiche e un amalgama crescente. In una stagione in cui è arrivato anche il titolo vinto a Roma, le due nostre portacolori puntano a una medaglia nel torneo olimpico, che prenderà il via a partire da sabato 27 luglio proprio sulla terra rossa parigina. Sono state annunciate quest’oggi le ottodinelsono n.3, in un seeding comandato dforti statunitensi Coco Gauff / Jessica Pegula, a precedere le ceche Barbora Krejcikova (vincitrice di Wimbledon nel singolare contro) e Katerina Siniakova. Un duo quello cieco che va a ricomporsi e davvero molto temibile.