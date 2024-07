GTA 6 una beta falsa sfruttata per diffondere malware attraverso Facebook

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di martedì 23 luglio 2024) Bitdefender, leader nella sicurezza informatica, ha pubblicato una ricerca su una pericolosa campagna di malvertising che sfrutta l’attesissimo rilascio di GTA 6 perannunci pubblicati su. Per gli appassionati di Grand Theft Auto (GTA), l’attesa per il nuovo capitolo sta per finire. Difatti Grand Theft Auto 6, l’ultimo episodio di una serie che ha lasciato un’impronta significativa nella storia dei videogiochi, è previsto per l’autunno del 2025 su PS5 e Xbox 360, mentre gli utenti PC dovranno aspettare ancora un po’. L’enorme interesse che circonda il prossimo titolo di Rockstar ha attirato anche l’attenzione dei criminali informatici pronti a sfruttare l’impazienza di alcuni utenti per