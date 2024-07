Fiorentina Kean | Ottimo gruppo non vedo l’ora di iniziare

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 23 luglio 2024) Moisegiudica positivo l’impatto con la nuova realtà della. L’ex attaccante della Juventus ha tracciato un primo bilancio con la nuova squadra dopo le prime settimane di ritiro. “In questomi trovo molto bene, Firenze è un’ottima città, anche i compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi – spiega a Radio Bruno -. Nondiquesta nuova avventura con questi nuovi colori”. “Mister Palladino lavora molto sul campo, pretende tanto e noi lavoriamo duro per ottenere buoni risultati – prosegue -. Ci chiede di muovere molto il pallone, di toccare spesso la palla che è una cosa importante per tutti per tenere vivo il gioco e far arrivare tanti palloni agli attaccanti. Io centrale nel progetto tecnico della? Le pressioni sono altre, sono qui per dimostrare di poter giocare a calcio e dare il meglio per la”.