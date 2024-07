Fedez cambia idea dopo il gesto fatto per Chiara Ferragni | il clamoroso dietro front

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di martedì 23 luglio 2024) Una nuova clamorosa segnalazione suè arrivata a Deianira Marzanoildal cantante pernella notte tra il 22 e il 23 Luglio 2024. “Deiaha tolto il follow”, questo è il messaggio ricevuto dall’esperta di gossip. Sembra quindi che Federico Lucia abbiato, oppure si è reso conto solo il giorno successivo di averuna sciocchezza. Deianira ha commentato così la segnalazione. “Si? Stanotte lo ha messo e stamane lo ha rimosso ma molti avevanolo screen.” I dubbi sue quello che prova ancora pere c’è chi sostiene he i due ex coniugi presto toneranno insieme.e la nuova frecciatina a: lui reagisce Nel video in questione si vededire con la voce di Gianni Sperti: “Io ci credevo, io l’ho pure difeso.