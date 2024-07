Farmoplant il Consiglio di Stato respinge il ricorso del colosso Edison | Corresponsabile dei veleni

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 23 luglio 2024) Massa, 23 luglio 2024 – “L’appello è infondato e deve essere respinto". Tanto basterebbe per tracciare una linea netta: laè (cor)responsabile dell’inquinamento delle acque sotterranee delle aree Sin e Sir di Massa e Carrara, dalla zona industriale fino al mare. Ildiha rigettato, parola per parola, ildicontro la sentenza di primo grado del Tar di Firenze, risalente ormai a quattro anni fa. Le parole messe nero su bianco dalla Quarta sezione deldia Roma (presidente Luigi Carbone, consiglieri Vincenzo Lopilato, Luca Lamberti, Silvia Martino e Michele Conforti), forse non saranno sufficienti a mettere la parola fine sulla vicenda dellama di certo entreranno nella storia del territorio apuano, come la sentenza del Tar del 2020.