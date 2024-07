Equitazione | campionati italiani istruttori di Cervia Gargini prende il bronzo L’amazzone aretina al top

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di martedì 23 luglio 2024) AREZZOMaria Lauraha vinto la medaglia diaiche si sono tenuti nel week end negli impianti diha ottenuto il terzo posto nel Trofeo I grado dopo dopo le prove del venerdì e del sabato e dopo la finale a due manches in sella a Bearbaun, un cavallo italiano di 11 anni. Al primo posto nella categoria Giacomo Palazzini in sella a Tempesta e seconda Anita Meroni con Pazza Idea. Un importante risultato anche in considerazione del fatto chenon partecipava a gare da diverso tempo. "Erano più di otto anni che non uscivo in gara – ammette Maria Laura – e quindi questo risultato, che mi ha dato una grande soddisfazione personale, è arrivato un pò a sorpresa. Non pensavo di salire sul podio subito al ritorno all’agonismo. Avevo però un ottimo cavallo, che abbiamo da quando aveva un anno.