Droga e alcol patenti ritirate e denunce

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024)e guida in stato di ebbrezza nelle zone della movida, giro di vite della Polizia stradale di Pesaro. I controlli sono stati intensificatati nell’ ultimo fine settimana con l’ausilio di un laboratorio mobile con a bordo personale sanitario e strumenti che hanno riscontrato la presenza di cocaina nel campione salivare prelevato ad un giovane di 39 anni e la presenza di cannabinoidi ad un signore di 54 anni, sottoposti ad un successivo prelievo dei liquidi biologici per la conferma della positività, con esito positivo. Per entrambi è stato quindi disposto il ritiro della patente di guida con decurtazione di 10 punti, denuncia all’Autorità Giudiziaria e sequestro del veicolo ai fini della confisca. Inoltre sorpreso un uomo con tassoemico di poco inferiore a 1,50 e una donna in stato confusionale nei pressi del casello A-14 di Pesaro con un valore superiore a 2,00 g/l.