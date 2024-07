De Pascale al salotto di Finucci Gallo a Bologna | Campo largo? Se si condividono le priorità si ha il dovere di stare insieme

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 23 luglio 2024), 24 luglio 2024 - Michele de, sindaco di Ravenna e candidato per il centrosinistra alle Regionali, ospite deldi Patriziaall’hotel Guercino di via Serra. Al centro dell’incontro la corsa verso viale Aldo Moro, i contenuti del programma elettorale, il rapporto cone con le altre forze politiche in un eventuale, la candidatura civica di Elena Ugolini che attende l’endorsement del centrodestra. “Difficilmente cambierei la mia situazione con quella di qualsiasi altro candidato politico nel Paese - l’incipit di dea chi chiede se la sua candidatura sia in continuità o discontinuità con il governo decennale di Stefano Bonaccini -: ognuno è libero di avere le proprie opinioni, ma ci sono anche dei momenti in politica dove si tracciano delle linee e qui l’hanno tracciata gli elettori.