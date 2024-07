Corriere dello Sport – Psg non solo Osimhen | piace anche Nico Williams

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di martedì 23 luglio 2024) 2024-07-23 15:50:00 Fa notizia quanto riportato poco fa dal CdS: La trattativa tra il Napoli e il Paris Saint-Germain per Victornon decolla: l’attaccante nigeriano ha un clausola di 130 milioni, ma i francesi vorrebbero uno sconto sulla cifra iniziale per acquistarlo. Il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe dispostoa trattare, senza però allontanarsi troppo. Forseper questo il Psg starebbe pensando a. Psg, la trattativa con il Napoli non decolla: si pensa aSecondo quanto riportato da The Athletic e Marca, la società parigina avrebbe messo nel mirino uno dei protagonisti della Spagna vincente a Euro 2024. Luis Enrique, allenatore del Psg, lo conosce bene in quanto lo aveva già convocato per i Mondiali in Qatar.