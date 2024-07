Belen svela le tre conduttrici che l’hanno aiutata E sulla Fagnani | Da lei non vado

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di martedì 23 luglio 2024)Rodriguez is back! Superati i problemi con la depressione e quelli di cuore che tantofatta soffrire, la soubrette argentina è pronta a riprendersi il suo spazio in televisione. Ha detto addio a Mediaset e ha traslocato su Warner Bros.Discovery, dove condurrà due programmi su Nove e Real Time. Prima però si è tolta qualche sassolino dalla scarpa in merito al mondo dello spettacolo, non risparmiando una frecciatina a Francescache ha cercato, invano, di intervistarla a Belve.Rodriguez torna in tv e ringrazia treIn una lunga intervista pubblicata su Tv Sorrisi e Canzoni,Rodriguez si è detta felice ed entusiasta del suo ritorno sul piccolo schermo: “Ho fatto una pausa di quasi un annetto. Adesso non vedo l’ora di tornare! Adesso ho quasi 40 anni, aspetto che il pubblico si scordi che ero la bellona di turno e mi veda solo come conduttrice.